Trump'a Kuran okuyan imam konuştu

ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin töreninde Kur’an tilavetinde bulunan imam Magid, “Başkan Trump katılımım için bana teşekkür etti. Irkçılığa karşı okuduğum ayetleri bilinçli seçtim” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 ülkeden mültecilerin ABD'ye geçici olarak girmesini yasaklayan kararnamesi ABD ve dünyada büyük tartışma yarattı. Trump'ın özellikle Müslüman ülkelerden gelen mültecilere yönelik bu kararı tartışılırken yemin töreni sırasında Kuran'dan sureler okuyan Sudanlı imam Akşam'dan Yavuz Atalay'a konuştu.

İşte Trump'a sure okuyan Sudanlı imam Mohamed Magid ve Trump ile arasında o gün yaşananlar:

Donald Trump ve ekibi, İslam camiasının hoşlanmayacağı şeyler söyledi. Ancak sen, başkanlık törenleri kapsamında, katedralde onlara Kur'an-ı Kerim okudun. Mesaj verdin. Neler hissettin?

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i, İslam dinin mesajını aktarma sorumluluğunu taşıdığım hissiyle okudum. İslam, farklılıkları kabul eden ve ayrımcılığa karşı çıkan bir dindir.

Onlara ne mesaj verdin?

Seçtiğim iki ayetle Müslümanların Amerika'da hakimiyet kurma gibi bir çabalarının olmadığı gibi üzerlerine baskı kurulmasını da kabul etmediğini ve herhangi bir başka vatandaş gibi eşit saygı görmeyi beklediğini ifade ettim. Başkan dahil herkese, ırkçılığın tüm dinler tarafından reddedildiği gibi Amerikan değerleri tarafından da reddedildiğini hatırlattım.

Duadan önce veya sonra Başkan Trump ile görüştünüz mü?

Başkan Trump ve damadıyla çıkışta el sıkıştım. Trump, katılımım için teşekkür etti. Ayrıca cami yönetimimiz Trump hükümetinden, Adalet Bakanı Jeff Sessions, Dışişleri Bakanı Rex Tillorson ve Bayındırlık ve İskan Bakanı Ben Carson ile bir araya geldi. İslamiyet ve Müslüman toplumları hakkında konuştuk. Önemli bir fırsattı.

EVANJELİK LİDER İKİ GÜN CAMİDE KALDI

"Amerika Camii'nde iki gün geçiren bir grup Evanjelik Hıristiyan lider, o harika camiden ayrılırken, İslamiyet hakkında çok farklı bir bakışla ayrıldı. İslamiyet'e saygı duyarak, Türkiye'yi ziyaret etme isteğiyle ayrıldı. Evanjelik Hıristiyanlar, bana yemeğe geldiler. Bu grup, yüzde seksen oranında Trump'ı desteklerken, şimdi 5 büyük şehire giderek, topluma bizleri tanıtmak istiyorlar."

"TRUMP'I BOYKOT ETMEYE KARŞIYIM"

Trump başkan oldu. Şimdi Müslümanlar açısından ne olacak?

Şunu ifade etmeliyim ki; ben, boykotun her türlüsüne karşıyım ancak hükümetle görüşüldüğü gibi, toplumun farklı katmanlarıyla da görüşülmeli.

Özel ve kişisel olarak Trump hakkında ne düşünüyorsun?

Bu, Trump ile ilk defa bir araya gelişim değildi. 2011'de ofisinde görüşmüştük. Müslümanlar olarak düşüncelerimizi aktarma fırsatı yakalamıştık. Ve bir iki gün önce, katedralde Kur'an-ı Kerim okuduğumda, o, oldukça saygılı şekilde dinledi ve ben buna şahit oldum. Ben her ferde şans verilmesi gerektiği inancını taşıyan biriyim. Bu anlamda Donald Trump'a da şans verilmeli. Konuşarak problemleri çözebiliriz.

"İSLAM KÖPRÜSÜNÜN MİMARI ERDOĞAN"

Türkiye'ye bir mesajın var mı?

Türkiye'nin, kapılarını İslamiyet öğrenmek isteyenlere açık tutmasını diliyorum. Türk insanları, gayretleriyle darbeyi önlediler. Biz de ümmet olarak onların yanındayız. Türkiye, Avrupa-Asya ve İslam alemi arasında bir köprü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu köprünün mimarı, öncüsü. Türkiye için sürekli dua ediyoruz. Türkiye ve Türk insanı geçmişini çok güzel temsil ediyor. Suriyeli mülteciler için çok şeyler yaptı ve şimdi de Rusya ile savaşı durdurmaya çalışıyor. Bunlar çok harika şeyler.

SURELER İNCELENİP KABUL GÖRDÜ

Peki Kur'an-ı Kerim'i neden sen okudun? Kim seçti seni?

Beni, Ulusal Katedral seçti ve Kur'an-ı Kerim okumamı istedi. Bu fikir, Başkan Trump'ın ekibi tarafından da kabul gördü. Dua etmemi de onayladılar. Aslı itibarıyla Arapça okuyacağım ve sonradan İngilizce okuyacağım ayetler önceden görüldü ve kabul edildi. Okuyacağım ayetleri bilinçli olarak seçtim. Allah, zengin-fakir, siyah-beyaz gibi hiçbir ayrım yapmaz ve yapılmasını istemez. Bunu aktardım.

"KURAN'I DİNLEYEN HIRİSTİYAN ÇİFT AĞLADI"

İslam'a dair, ilginç hikayeleriniz var mı burada, bizimle paylaşabileceğiniz?

Mesela bu en son Kur'an-ı Kerim okumam üzerine Hıristiyan olan bir çift ağlayarak yanıma geldi ve okuduklarımın gerçekten Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm mü olduğunu sordular. Başka bir gün ise, Kur'an-ı Kerim verdiğimiz bir kişi, bir gün, Müslüman oldum, diyerek karşımıza çıktı. Çok güzel olaylar sayabilirim...

İŞTE O AYETLER

Hucurat Suresi Ayet 13

Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.

Rum Suresi ayet 22

Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.