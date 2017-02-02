Trump'ın akıl hocası ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığa gelmesinin ilk haftasında Müslüman nüfusa sahip 7 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girmesini engelleyen kararnameye onay vermesi tartışmalara sebep oldu.
Trump’ın altına imza attığı göçmen yasağı kararnamesini hazırlayan danışmanları İslam karşıtlığı, Müslüman karşıtı radikallerle sıkı ilişkileri ve beyaz ırkçılığını savunmaları ile biliniyor. Bu isimlerin en başında ise Stephen Bannon geliyor. Trump’ın seçim kampanyasının CEO’su olan Bannon, Breitbart News Daily isimli internet sitesinde düzenlediği radyo programlarında çoğu zaman İslam karşıtı radikal isimleri ağırlaması ile tanınmıştı.
Trump son olarak Bannon’u dışişleri ve savunma bakanlarının yer aldığı Ulusal Güvenlik Konseyi’nin daimî üyesi hâline getirdi. Amerikan siyaset kulislerinde konuşulana göre Bannon, ulusal güvenlik danışmanı emekli asker Michael Flynn’ı çoktan gölgede bırakmış durumda... Hatta ona Beyaz Saray’da “Gizli Başkan” gözüyle bakılıyor. Trump’ın üzerinde çok etkili olduğu iddia edilen Bannon’un, yeni “ırkçı” ve “ayrımcı” politikalar hazırlığında olduğu, ABD’ye giriş yasağı konulan ülkelerin 7 ile sınırlı bırakmayacağı, şu anda geçici olan vize yasağını kalıcı hâle getirmeye çalıştığı da belirtiliyor.
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ABD Başkanı’nın Müslümanlara yönelik nefret politikasının gerçek mimarının, seçim kampanyasını yürüten, Başkanlık Danışmanı Stephen Bannon olduğu ortaya çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığa gelmesinin ilk haftasında Müslüman nüfusa sahip 7 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girmesini engelleyen kararnameye onay vermesi tartışmalara sebep oldu.
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