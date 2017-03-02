Trump'ın bakanı da Rus elçiyle görüşmüş

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın seçimlerden önce Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile iki kez buluştuğu ortaya çıktı.

Uluslararası medyanın 'acil' koduyla duyurduğu habere göre, Sessions Kislyak'ı Eylül 2016'da Senato'daki ofisinde ağırladı. Söz konusu dönemde, ABD istihbarat örgütleri Rusya'nın seçimlere müdahale edip etmediğini araştırıyordu.

Demokratlar, Adalet Bakanı'nın hemen istifa etmesini istiyor.

Washington Post gazetesinin duyurduğu haberin ardından bir açıklama yapan Sessions, hiçbir Rus yetkiliyle kampanyanın durumunu konuşmak için buluşmadığını söyledi.

Sergei Kislyak, 2008 yılından bu yana Washington Büyükelçisi olarak görev yapıyor.

İlk fire Flynn olmuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Kislyak'la buluşmasını gizlediği için Şubat ayı ortasında istifa etmek zorunda kalmıştı. Trump daha göreve gelmeden Rus büyükelçiye Washington'ın yaptırımları kaldırma planından söz eden Flynn, buluşmayı uzun süre inkar etti ancak baskılara dayanamayıp koltuğunu bıraktı.

Flynn'ın Moskova'da 2015 yılında katıldığı bir davette Rusya lideri Vladimir Putin'le aynı masayı paylaştığı görüntüler, ses getirmişti.

Ku Klux Klan sempatizanı!

Alabama Senatörü Jeff Sessions, Senato'da onaylanan ilk bakan olmuştu ancak özellikle geçmişte kullandığı ırkçı ifadeler nedeniyle tepki görmüştü.

Siyah-beyaz eşitliğine karşı çıkan Ku Klux Klan (KKK) örgütüne sempatiyle baktığı belirtilen 69 yaşındaki siyasetçi, Washington'daki en muhafazakar isimlerden biri.

1986 yılında federal hakimlik için önerilen Session'ın adaylığı, hakkındaki 'ırkçılık' suçlamaları sonrası Senato tarafından reddedilmişti. Sessions'ın siyah bir asistana, "Beyazlarla konuşurken dikkatli ol" dediği gündeme gelmişti.

Sessions'ın Adalet Bakanı olması gösterilerle protesto edilmişti.