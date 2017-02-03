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TRUMP'IN DANIŞMANI: ORTADOĞU VE ÇİN'LE SAVAŞA GİRECEĞİZ

Trump'ın danışmanı: Ortadoğu ve Çin'le savaşa gireceğiz

ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Steve Bannon'ın ''5-10 yıl içerisinde Çin ve Ortadoğu ile savaşa gireceğiz'' dediği öne sürüldü.

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Başkanı Donald Trump’ın 7 Müslüman ülkeye vize yasağı getirmesi kararının arkasındaki isim olan Steve Bannon’ın, 1 yıl önce “Tartışmalı adaların bulunduğu Güney Çin Denizi’nde ve Ortadoğu’da, gelecek 5 ya da 10 yıl içerisinde kesinlikle savaşa gireceğiz” sözlerini sarf ettiği öğrenildi.

Beyaz Saray’ın stratejilerden sorumlu başdanışmanı konumundaki Bannon, aynı zamanda aşırı sağcı internet portalı Breitbart’ın da eski yöneticisiyken verdiği bir demeçte, ABD’nin Ortadoğu’da da ‘büyük bir savaşın’ içinde yer alacağına değindi.

Bannon’ın dile getirdiği görüşlerde dikkat çektiği iki önemli ortak nokta var; “Çin ve İslam tehdidi”. Washington, Çin’in, Güney Çin Denizi’ndeki adalar, kayalıklar ve mercan adalarının çevresini doldurarak suni kara parçaları oluşturduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı.

Bunlara ek olarak, önceki gün kongre tarafından onanan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Çin’in oluşturduğu suni adaları kullanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Böyle bir blokajın iki ülkeyi savaşa sürükleyeceği uyarıları yapılıyor.

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