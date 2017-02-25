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TRUMP'IN DANIŞMANINDAN BEKLENMEDİK ÇIKIŞ

Trump'ın danışmanından beklenmedik çıkış

ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral McMaster’in, “radikal İslami terör” şeklinde yapılan tanımlamaların yanlış olduğunu söylediği bildirildi.

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Amerikan New York Times gazetesi, toplantıya katılan yetkililerden birine dayandırdığı haberinde, Herbert Raymond McMaster’in Trump ve yakın danışmanlarının terör eylemlerini tanımlamak için kullandığı “radikal İslami terör” kavramının yanlış olduğu, çünkü terör eylemlerinin İslami olamayacağını ifade ettiği aktarıldı.

McMaster’in bu çıkışıyla, Beyaz Saray Güvenlik Konseyini, İslam karşıtı tavrı ile bilinen eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in etkisinden uzaklaştıracağı sinyalini verdiği belirtiliyor.

Irak ve Afganistan'da görev yapan McMaster’ın Müslümanları rencide eden bir dil kullanılmasına karşı olduğu biliniyordu.

McMaster’ın Ortadoğu’daki terörizmin tanımlanması konusunda fikirlerini Trump ve ekibine de aktardığı ifade ediliyor.

Trump, başkanlık kampanyası boyunca selefi Barack Obama ve Demokratik rakibi Hillary Clinton’u özellikle “radikal İslami terör” demekten kaçındığı için eleştiriyordu.

AA
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