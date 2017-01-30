Trump’ın göçmen yasağı Türkleri nasıl etkileyecek?

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Akbulut, göçmenlere getirilen kısıtlama kararlarında Türk vatandaşlarının durumunu şöyle özetledi:

“Türk vatandaşlarının durumu ne olacak diye değerlendirirsek… Türkiye yasak konulan Müslüman ülkeler arasında yok. Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeler de bu kısıtlamaların getirildiği ülkeler arasında yok. Türk vatandaşları olarak Amerika'ya girişlerinde şu anda bir engel söz konusu değil. Turistik seyahat edenlerin, çalışma izinli olarak veya değişik vize statüleriyle ABD'de yaşayan Türklerin bu kısıtlamalara tabi olması söz konusu değil.”

“SIKINTILI GÜNLER BİZİ BEKLİYOR”

Akbulut, son durumu tam bir kargaşa olarak nitelendirirken, göçmenlerle ilgili sıkıntılı bir döneme girileceğine dikkat çekti. Akbulut, şunları söyledi:

“Genel olarak baktığımızda Başkan Donald Trump'ın seçim öncesi vermiş olduğu kararları göreve başladıktan sonra uygulamaya geçirmiş olduğunu görüyoruz. Tabii ki Trump bunları yapmak zorundaydı. Seçim öncesi bunları yapacağını söyleyerek oy aldı. Burada bir kargaşa söz konusu. Kapıdan kimler döner. Kapıya gelenlere hangi şartlar uygulanır. Bunlar önümüzdeki günlerde bir belirginlik kazanacak. Önümüzde bizi iyi günler beklemiyor. Sıkıntılı günler bizi bekliyor. Ama bir şeyi unutmamak lazım Amerika göçmenler ülkesi. Her ne kadar Trump göçmenlere karşı olsa da almış olduğu oylar yüzde 50'nin üzerinde değil. Amerika'nın çoğunluğu Trump'a karşı bir politikayı destekliyor. Bu yüzden Trump'ın politikalarını bütün Amerika destekliyor diyemeyiz.”

Trump'ın Müslüman göçmenlere yönelik almış olduğu kararların sürdürülebilir politikalar olmadığını savunan Akbulut şöyle devam etti:

“Göçmenlikle ilgili organizasyonlar, sivil toplum örgütleri bu kararları protesto ediyor ve etmeyi sürdürecek. Tüm bu olanların önümüzdeki birkaç ay içerisinde sakinleşip, oturacağını düşünüyorum. En azından uygulanan bu kararlar Trump'ın seçmenlerine verdiği sözlere tutmasını sağlayacak. 90 ve 120 günlük kısıtlama kararlarında önümüzdeki dönemlerde bazı geri adımlar söz konusu olacak. Amerika göçmenlik üzerine kurulmuş bir ülke. Özgürlükler üzerine kurulmuş bir ülke. Uygulamalar bu görüşe karşı olamaz.”

“AKLI BAŞINDA PARLAMENTERLER EVET DEMEZ”

Trump’ın Meksika'ya duvar örme konusunu da gündeme getirdiğini hatırlatan Akbulut, “Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyoruz. Ama yapacağım diye ayağa kalktı ve yapmaya teşebbüs etti. Aynı şekilde de göçmenlere kısıtlamalarla ilgili olan iddialarını ortaya koydu. Ama tüm bunlar başkanın demesiyle olmuyor. Çoğu kararların Senato ve Kongre'den geçmesi gerekiyor. Aklı başında olan parlamenterlerin bu tür kararlara evet diyeceğini düşünmüyorum. Bu tür kararların uygulanmasına daha fazla müsaade edeceklerini düşünmüyorum. Uzun vadede bu tür uygulamalar yerine oturup gerçek Amerikan politikalarıyla örtüşür bir hale dönüşecektir” dedi.