TRUMP’IN İKİNCİ GÖRÜŞMESİ DARBECİ SİSİ’YLE

Trump’ın ikinci görüşmesi darbeci Sisi’yle

ABD Başkanı Trump'ın, Mısır'ın darbeci lideri Sisi'yle yaptığı telefon görüşmesinde, Sisi'yi Washington'a davet etti.

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 ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi'yle telefon görüşmesi yaparak, Sisi'nin Washington'a ziyaretini beklediğini ifade ettiği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, telefon görüşmesinde, ABD ile Mısır arasındaki ilişkilerin gücünü ve stratejik karakterini vurgulayarak, güçlü ikili ilişkilerin Trump döneminde yeni bir ivme kazanmasına ilişkin beklentisini dile getirdi.

Sisi, ülkesinin, üstleneceği ekonomik yüke rağmen, terör ile aşırılıkta mücadele ve bunların tamamen sonlandırılmasında kararlı olduğunu belirtti.

Terör ve aşırılıkla mücadele başta olmak üzere, pek çok konunun ele alındığı görüşmede, ABD Başkanı Trump, Mısır'ın bu konulardaki çabalarından övgüyle bahsetti.

Trump, Sisi'nin Washington'a ziyaretini beklediğini ve bunun için diplomatik kanallarda hazırlıkların yürütüldüğünü ifade ettiği görüşmede, bunun iki dost ülkenin vatandaşlarının taleplerini gerçekleştirmek adına taraflar arasındaki koordinasyon ve dayanışmanın tamamlanması için olduğunu kaydetti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Sisi ile bir telefon görüşmesi planladığı ifade edilmişti. Trump, dün İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu'yla da telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

AA
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