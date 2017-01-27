Trump'ın ilk konuğu o isim oldu

Washington’da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May, ortak basın toplantısı düzenledi.

Washington'a giden İngiltere Başbakanı Theresa May bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşen ilk yabancı lider oldu.

Bir saatlik görüşmelerinin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Açılış konuşmalarında iki lider de ülkeleri arasındaki özel ilişkiyi geliştirmek istediklerini ve önlerinde bunun için parlak bir dönem olduğunu vurguladı.

Basının NATO'yla ilgili sorularını yanıtlayan Theresa May, Donald Trump'ın "NATO'nun yüzde yüz arkasındayım" dediğini söyledi.

Donald Trump daha önce diğer üye ülkelerin bütçeye söz verdikleri katkıyı yapmaması nedeniyle NATO'yu eleştiren, ABD'nin NATO'da "kazıklandığını" söyleyen açıklamalarda bulunmuştu.

Theresa May, Avrupalı mevkidaşlarını bu katkıyı yapmaları ve gayrisafi yurtiçi hasılalarının (GSYH) en az yüzde 2'sini askeri harcamalara ayırmaları konusunda uyaracaklarını söyledi.

Basın toplantısında Russ lider Putin'le ilişkisi sorulan Trump, "umarım muhteşem bir ilişkimiz olur, ama olmaması da mümkün" dedi.