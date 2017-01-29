TRUMP'IN İSTEMEDİĞİ SIĞINMACALARA KAPIYI AÇTI

Trump'ın istemediği sığınmacalara kapıyı açtı

ABD'den Trump'ın istemediği sığınmacıları Kanada Başbakanı ülkelerine kabul edeceklerini açıkladı.

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ABD'de Başkan Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından dünyadan tepki sesleri yükseldi. Kanada Başbakanı Trump'ın istemediği sığınmacılar için "Dini ne olursa olsun zulümden, terörden, savaştan kaçanları Kanada ağırlayacaktır" dedi.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın imzalayarak yürürlüğe giren ‘120 gün içerisinde ülkeye sığınmacı kabulünü durduran’ kararnamenin ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau sığınmacıların Kanada’ya gelebileceğini söyledi.

Donald Trump’ın imzaladığı kararnameden bir gün sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau Twitter hesabından yayınladığı mesajında ‘‘Dini ne olursa olsun zulümden, terörden, savaştan kaçanları Kanada ağırlayacaktır. Çeşitlilik bizim gücümüzdür.’’ dedi.

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