TRUMP'IN KARARI ADINDAN ABD ORTADOĞU'DA KONTAK KAPATIYOR

Trump'ın kararı adından ABD Ortadoğu'da kontak kapatıyor

ABD'nin Erbil Konsolosluğunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci ve göçmenlerin ülkeye girişini sınırlandıran kararnameyi imzalaması nedeniyle vize vermeyi durdurduğu bildirildi.

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Konsolosluktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'de imzalanan başkanlık kararnamesine göre Irak, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarına vize verme işlemlerinin durduğu belirtildi. Bu durumun kararın çıktığı tarihten itibaren yeni bir duyuruya kadar geçerli olacağı vurgulanan açıklamada, "Bu ülkelerden birinin vatandaşı ya da çifte vatandaşlık taşıyıp da biri söz konusu ülkelerden olan şahısların, vize işlemleri için randevu almasına gerek yok. Vizeleri askıya alma işlemi, bazı özel ya da resmi sebeplerle yapılacak seyahatları kapsamıyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi, "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin 30 gün boyunca ABD'ye kabul edilmemesini öngörüyor. Metinde doğrudan ülke adı zikredilmese de bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu belirtiliyor.

AA
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