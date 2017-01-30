Trump’ın kızı Ivanka’ya tepkiler çığ gibi büyüyor

ABD'de Donald Trump'ın mülteci ve seyahat yasağına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından başlayan protesto gösterileri devam ederken, Ivanka Trump'ın eşi ile katıldığı galadan fotoğraf paylaşması Amerikan halkının eleştirisine neden oldu.

Trump'ın cuma günü ülkeye mülteci alımını durduran ve ‘terör tehdidi taşıyan’ yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD’ye seyahat etmesini bir süreliğine yasaklayan kararnameyi imzalamasının ardından ülke ayağa kalktı.

Öfkeli ABD’liler sosyal medyada gittiği bir galadan fotoğraf paylaşan Trump'ın kızı Ivanka Trump’a da tepki gösterdi.

Washington sosyetesiyle yeni yönetimi kutlama yemeğine katılan Ivanka'nın fotoğrafının altına Twitter kullanıcıları, “Binlerce aile babanız yüzünden parçalandı. Ancak hoş elbise. Partide iyi eğlenceler”, “Şaka yapıyor olmalısın”, “Ülkemizin temsil ettiği değerlere ihanet edilirken Trump'ın kızının gecesinin eğlenceli geçmesinden memnunuz” yorumları bırakıldı.

Aynı fotoğrafı Instagram hesabında da paylaşan Ivanka bu kez daha sert eleştirilerle karşılaştı. Sosyal medya kullanıcıları, Ivanka Trump'ın fotoğrafına, “Utan, utan, utan”, “Baban Müslüman oldukları için binlerce masum insanın hayatını mahvediyor ve siz cahil aptallar süslü hayatınıza devam ediyorsunuz. Adalet mi?”, “Baban Amerika'yı bölüyor. Amerika, babandan önce daha iyiydi. Ticaretle uğraşmalı, siyasetle değil. Para, merhameti satın alamaz” yorumları yapıldı.