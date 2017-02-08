Trump'ın listedesinde skandal detay !

Medyanın kasıtlı olarak haberleştirmediği belirtilen terör saldırıları listesinde, haftalarca dünya gündemini sarsmış olaylar yer alıyor. Beyaz Saray'ın listesinde Türkiye'den üç saldırı var. Listenin en büyük hatası ise, sıradan cinayetleri terör saldırısı olarak ilan etmesi.

Göreve gelir gelmez medyaya savaş açan ABD Başkanı Donald Trump, yedi ülkeye getirdiği seyahat yasağını çok sayıda terör saldırısının basın tarafından görmezden gelindiğini söyleyerek savundu.

Trump, "Avrupa’nın her yerinde saldırılar oluyor ama bunların hepsi haber yapılmıyor. Birçok saldırı haber yapılmıyor. Sahtekar basın bu olaylardan bahsetmek istemiyor" cümlelerini sarfetti.

ABD Başkanı'nın açıklamasından dakikalar sonra bu kez Beyaz Saray sahne aldı, Trump'ın sözünü ettiği saldırıların bir listesini yayınladı.

Ancak listede yer verilen ve medya tarafından kasıtlı olarak haberleştirilmediği öne sürülen 78 saldırıdan neredeyse tamamının, haftalarca dünya gündeminden hiç düşmediği görülüyor.

Listede Türkiye'den Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turistleri hedef alan bombalar ile Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen terör saldırısı yer aldı.

Avustralya'dan Cezayir'e...

Paris'teki konser saldırıları, Nice'teki TIR saldırısı, Berlin'deki Noel saldırısı, ABD California'daki San Bernardino saldırıları listede diğer göze çarpanlar arasında.

Afganistan'dan Avustralya ve Cezayir'e kadar uzanan dünya çapındaki listede Sydney'deki kafe baskını, Florida'daki gece kulübü saldırısı gibi olaylar da var.

İngiliz The Guardian gazetesi, listenin çok sayıda hatayla dolu olduğunu aktarıyor. Birçok sıradan cinayeti listeye koyan Beyaz Saray'ın ipliğini pazara çıkaran gazete, dünyada ses getiren saldırıların ise linklerini paylaştı. The Guardian yalnızca kendi web sitesinin değil BBC, CNN ve Trump yanlısı Fox News'in linklerine de yer verdi.

Listede ayrıca basit yazım yanlışları da var.

'Alternatif gerçeklik'

Yemin töreninde toplanan kalabalığın fotoğrafları, Trump-medya savaşının fitilini ateşlemişti. 2009'da çekilen fotoğraflara rağmen ABD Başkanı tüm zamanların en kalabalık yemin töreninin kendisinin ki olduğunda inat etti ve açık bir çarpıtmaya imza attı. Ardından Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway Hitler dönemini hatırlatan bir tanım yaptı, fotoğraf operasyonunu 'alternatif gerçekler' diye tasvir etti.