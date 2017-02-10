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TRUMP'IN SÖZLERİ ALTIN FİYATLARINI VURDU !

Trump'ın sözleri altın fiyatlarını vurdu !

Altının gram fiyatı, düşüşe geçerek 145 liranın altına geriledi.

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Altının gram fiyatı, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformu konusundaki açıklamalarının ardından dolar endeksindeki yükselişe rağmen yurt içinde dolar kurundaki gerileyişe paralel yüzde 1,6 değer kaybederek günü 145,8 liradan tamamladı.

Bugün de düşüş eğilimini sürdüren gram altın saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 144,8 lira seviyelerinden işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237, Cumhuriyet altını 969 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün gördüğü en yüksek 1.245 dolar seviyesinden başlayan düşüşünü bugüne de taşıdı ve şu dakikalarda yüzde 0,8 değer kaybıyla 1.222 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, hafta başından itibaren yükseliş trendinde olan altınının ons fiyatının dün düşüşe geçtiğine dikkati çekerek, ons fiyatının 1.240 doların altında kaldığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceği öngörüsünde bulundu.

Trump'ın güçlü dolar vurgusunun altının ons fiyatının yıl başından bu yana aralıklı olarak etkili olan yükseliş trendine destek verdiğini söyleyen Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.222 dolar seviyesinin destek konumuna gelebileceğini ifade etti.

Memiş, altının gram fiyatında ise dolar kurunun yön üzerinde belirleyici olmaya devam edebileceğine değinerek, olası yükselişlerde 150 lira seviyesinin güçlü direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

AA
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