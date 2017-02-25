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TRUMP'IN SÖZLERİNE HOLLANDE'DEN SERT TEPKİ

Trump'ın sözlerine Hollande'den sert tepki

Fransa Devlet Başkanı Francois Hollande, Donald Trump'ın Paris ile ilgili açıklamalarını "saygısızlık" olarak değerlendirdi.

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ABD Başkanı Trump,Washington'da taraftarlarına yönelik yaptığı bir konuşmada, bir arkadaşının cümlelerine atıfla, "Terör saldırıları sonrası Paris artık Paris değil" ifadesini kullanmıştı.

Hollande, bu açıklamaya karşılık olarak, "Bir ülkenin, müttefiki olan bir başka ülkeye en ufak bir saygısızlık yapması bile doğru değil. Ben bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne yapmam, ABD Başkanından da aynısını bekliyorum" dedi.

Francois Hollande, sonrasında ise ABD'de tartışma konusu olan silah edinme yasalarına atıf yaparak şunları söyledi:

"Karşılaştırma yapmak istemiyorum ama Fransa'da insanlar silaha kolayca ulaşamıyor. Burada sırf tatmin yaşamak için insanların üzerine ateş açan insanlar yok."

Cuma günü Washington'daki yıllık Muhafazakar Siyasi Hareket (CPAC) Konferansı'nda bir konuşma yapan ve destekçilerine seslenen Trump, Avrupa'nın göçmen politikalarını ve IŞİD saldırıları karşısındaki tutumunu eleştirmişti.

Yaptığı konuşma sırasında, "Tatilini her yıl Paris'te geçiren bir arkadaşıma, Paris şimdi nasıl diye sordum" diyen Trump sonrasında Jim isimli bu arkadaşınının kendisine, "Paris artık Paris değil" dediğini açıkladı.

PARİS BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 'DISNEY' TWEET'İ

Trump'ın bu açıklaması, Paris belediye başkanı Anne Hidalgo tarafından da esprili bir dille eleştirildi. Hidalgo, twitter hesabı üzerinden paylaştığı ve Disney karakterleri Mickey ile Mini'nin de yer aldığı bir fotoğrafa şu notu ekledi:

Trump'a ve arkadaşı Jim'e: Biz Eyfel Kulesi'ndeki turumuz sırasında Mickey ve Mini ile birlikte Paris'in dinamizmini ve misafirperverliğini kutluyoruz."

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Donald Trump geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklama ile de İsveç hükümetini karşısına almıştı. Florida'daki bir miting sırasında Trump, "Almanya'da neler olduğuna bir bakın. İsveç'te dün akşam ne olduğuna bir bakın. İsveç, kim inanabilir? İsveç. Çok sayıda (mülteci) kabul ettiler. Hiç hayal etmedikleri kadar sorunla karşı karşıyalar" ifadelerini kullanmıştı.

 

BBC Türkçe
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