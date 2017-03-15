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TRUMP'IN VERGİ BİLGİLERİ BASINA SIZDI !

Trump'ın vergi bilgileri basına sızdı !

ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyası döneminde açıklamayı reddetiği vergi bilgileri sızdırıldı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası boyunca açıklamayı reddettiği vergi bilgilerinden bir bölümü ABD medyasına sızdırıldı.

İlk olarak "dcreport.org" sitesinde yer alan daha sonra da MSNBC kanalında "The Rachel Maddow Show" programında yayınlanan bilgiler, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer tarafından da doğrulandı. Trump'ın 2005 yılına ait iki sayfalık vergi ödeme bilgilerinde, bu yıla ait kazancının 150 milyon dolar olduğu ve 38 milyon dolar vergi ödediği belirtildi. Uzmanlar, Trump'ın 150 milyon dolar gelir karşılığı olarak ödediği vergi rakamının, ortalama Amerikalının ödemesi gereken rakamdan yüzde 24 daha fazla, yüksek gelirli kişilerin ödemesi gereken rakamdan da yüzde 27.4 daha az olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü, belgelerin yasa dışı yollarla elde edildiğini savundu ve "Yine de Başkan Trump'ın dünyada en başarılı işadamlarından bir olduğunu göstermesi; şirketine, ailesine ve çalışanlarına karşı sorumluluk adına yasal olarak gereken vergiyi ödediğinin kanıtı" dedi.

ABD'de kişilerin gelir ve vergi bilgilerini açıklamanın yasak olduğuna da değinen Spicer, "Dürüst olmayan medya bunu kendi gündemlerinin bir parçası olmayı sürdürecek. Ancak Başkan, bütün Amerikalıların yararlanacağı vergi reformuna odaklanmış durumda" dedi.

DHA
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