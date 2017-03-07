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TRUMP'IN YENİ VİZE DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI

Trump'ın yeni vize düzenlemesinin detayları

ABD İç Güvenlik Bakanı Kelly, Trump'ın yeni vize düzenlemesi ile ilgili detayları açıkladı. Kelly, 13-14 ülkeden yapılan vize başvurularına güvenlik sorgulaması yapılacağını söyledi.

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ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına 3 ay yeni vize sınırlaması getirilmesinin yanı sıra 13-14 ülkeden yapılan vize başvurularında da "güvenlik incelemesi sorgulaması" yapılacağını bildirdi.

Kelly, CNN kanalında Trump'ın yeni vize düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülke ismi belirtmeyen Kelly, "Vize sınırlaması getirilen 6 ülkenin yanı sıra 13-14 ülkeden yapılan vize başvurularında da güvenlik incelemesi sorgulaması yapılacak." dedi.

Kelly, bu listenin genişletileceğini düşünmediğini anlattı.

"13-14 ülkenin hepsi Müslüman ülke değil"

ABD'yi daha iyi koruyabilmek için bazı ülkelerden kendileriyle iş birliği yapmalarını isteyeceklerini dile getiren Kelly, şöyle konuştu:

"Spekülasyon yapmak istemiyorum. Hepsi Müslüman ülkeler olmamakla birlikte 13-14 ülke var. Bunların hepsi Ortadoğu'da da değil. Kendileriyle çalışabilmemiz için güvenlik incelemesi sorgulaması yapmalarını isteyeceğiz. Daha fazla güvenlik incelemesi getirirsek bu ülkelerden bizim ülkemizi ziyaret edecek vatandaşların şansı azalır."

Ayrıca Kelly, sınırlamanın Müslümanlara karşı yapılan bir hamle olmadığını öne sürdü ve dünyada halkının çoğunluğu Müslümanlardan oluşan yaklaşık 51 ülke bulunduğunu ifade etti.

Donald Trump'ın imzaladığı yeni kararname ile vize sınırlaması getirilen ülkelerin İran, Suriye, Somali, Sudan, Yemen ve Libya olduğu belirtilmişti. Daha önceki metinde yer alan Irak, yeni kararnameden çıkarılmıştı.

AA
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