Trump'la görüşen Irak Başbakanı'ndan ilk açıklama

ABD'nin başkenti Washington'da konuşan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Trump yönetimi yaptıklarımızı görüyor ve takdir ediyor. Bize destek vermeye devam edecekler. (Terörle mücadele) Görevini tamamlamamız noktasında artan bir destek sağlanacağının güvencesi verildi." dedi.

İbadi, ABD Barış Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki görüşmesi ve terör örgütü DEAŞ'la mücadelede geldikleri noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin yeni yönetimini terörle mücadelede çok kararlı gördüğünü vurgulayan İbadi, kendilerine verilecek desteğin artacağı sinyalini aldığını dile getirdi.

İbadi, "Trump yönetimi yaptıklarımızı görüyor ve takdir ediyor. Bize destek vermeye devam edecekler. (Terörle mücadele) Görevini tamamlamamız noktasında artan bir destek sağlanacağının güvencesi verildi." diye konuştu.

ABD'nin terörle mücadele noktasındaki stratejisinin sadece askeri bir planlama olmadığını söyleyen İbadi, "ABD kamuoyunun dışarıya çok sayıda asker gönderilmesini istediğini sanmıyorum. DEAŞ'la mücadele için bir plan var, ben görmedim ama DEAŞ'ı ortadan kaldırmak için bizim bölgesel bir planımız olmalı." değerlendirmesini yaptı.

"Suriye'de yaşananlar bizi doğrudan etkiledi"

İbadi, Irak'ın "bölgede yaşananların kurbanı" olduğunu ifade etti.

"DEAŞ tehdidi ülkemizi doğrudan etkiledi; Suriye'de yaşananlar bizi doğrudan etkiledi." diyen İbadi, Musul'u DEAŞ'ın elinden büyük ölçüde kurtardıklarını, bu terör örgütüyle mücadele ederken Irak ordusu ile Peşmerge güçleri arasında çok iyi bir uyum yakalandığını belirtti.

Peşmerge güçleriyle yakaladıkları uyuma dikkati çeken İbadi, "Irak tarihinde böyle bir şey yok. İki yıl önce Irak ordusu içinde parçalanmışlık vardı ve halk ordusuyla gurur duymuyordu; bugün ise gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan İbadi, ülkedeki reform ve istikrar ihtiyacına da vurgu yaptı.

Irak'ın "yeni bir demokrasi" olduğunu ve insanların yeniden güveneceği bir yönetimi sağlamak için çok mesafe katetmeleri gerektiğini dile getiren İbadi, terörle mücadelede askeri olmayan alanlarda da gayret gösterdiklerini ve bu konuda uluslararası desteğe ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

İbadi, "DEAŞ yok edilebilir, bunu başarabiliriz ve benzer terör örgütlerinin yeniden ortaya çıkmasını da engelleyebiliriz." değerlendirmesinde bulunarak, terörle mücadele noktasında başarılı olacaklarına inandığını kaydetti.

Bölgede hala DEAŞ'a karşı tutarlı bir medya söylemi göremediğine değinen İbadi, "Azalarak da olsa DEAŞ hala kendine eleman ve fon bulabiliyor. Bazı ülkeler de bölgesel çıkarları için teröristleri araç olarak kullanıyor." yorumunu yaptı.

Son dönemde Suudi Arabistan ile yeni bir açılım yapmaya çalıştıklarını vurgulayan İbadi, Irak'ın "İran'ın uydusu olduğu" iddialarını ise reddetti.