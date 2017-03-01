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TRUMP'LA İLGİLİ GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN İDDİA

Trump'la ilgili gündeme bomba gibi düşen iddia

ABD Başkanı Donald Trump'ın vize yasağıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Associated Press'e konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın daha önce imzaladığı kararnamede geçici seyahat yasağı koyulan yedi ülke içinde yer alan Irak'ın yeni listede yer almayacağını söyledi.

Dört ayrı yetkiliye dayandırılan habere göre, Trump yönetiminin aldığı kararda Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığının baskısı etkili oldu. Beyaz Saray'a, Irak'ın terör örgütü DEAŞ ile mücadelede önemli bir rol oynadığını hatırlatan bu iki kurum, yasak kararının gözden geçirilmesini talep etti.

İLK KARARNAME MAHKEME ENGELİNE TAKILMIŞTI
Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ilk kararname, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan yedi ülke (Irak, İran, Suriye, Libya, Somali, Sudan ve Yemen) vatandaşlarına üç ay süresince ABD kapılarını kapatıyordu.

Ancak bu kararname, ABD'deki federal mahkemelerce askıya alınmıştı.

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