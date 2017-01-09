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TRUMP'LA İLGİLİ SÖZLERİ OLAY OLDU

Trump'la ilgili sözleri olay oldu

Ünlü aktrist Meryl Streep, Altın Küre Ödülleri töreninde yaptığı açıklamayla törene damga vurdu.

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Ünlü aktrist Meryl Streep 74. Altın Küre Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, isim vermeden ABD'nin yeni seçilmiş başkanı Donald Trump'ı eleştirdi. Streep sözlerine, “ABD toplumunda şu anda en çok aşağılanan üç şey; Hollywood, yabancılar ve basın” sözleriyle başladı.

Merly Streep yaptığı konuşmada, “Bir oyuncunun işi, bizden farklı olan insanların hayatlarına girmek ve onun hislerini size hissettirmektir” ifadesini kullanan Streep, “Bu yıl çok çok çok güçlü performanslar vardı; nefes kesen işlerdi. Beni şaşırtan bir performans oldu. Kancalarını kalbime batırdı. İyi olduğu için değil, çok etkileyici ve işini yaptığı içindi. Hedef kitleyi güldürüp dişlerini gösterdi. Ülkemizdeki en saygın koltuğa oturması istenen kişinin, özürlü bir muhabiri taklit etiği andı bu. Ayrıcalık, güç ve mücadele kapasitesi açısından üstün biri. Bunu gördüğümde kalbim kırıldı ve aklımdan çıkaramadım, çünkü bu bir film değildi, gerçek hayattı” dedi.

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Donald Trump, başkanlık seçimleri kampanyası esnasında yaptığı bir mitingde engelli New York Times Muhabiri Serge Kovaleski'nin taklidini yapmış, bu hareketi ABD ve tüm dünyadan büyük tepki almıştı.

TRUMP'I ELEŞTİREN TEK İSİM STREEP DEĞİLDİ

Gecede Trump'ı eleştiren tek isim Meryl Streep değildi. Altın Küre'yi sunan Komedyen Jimmy Fallon, Donald Trump ile Game of Thrones dizisindeki zalimliğiyle tanınan KralJoffrey karakterini kıyaslayan bir espri yaptı.

Altın Küre ödül töreninin ABD başkanlık seçim sisteminin aksine halen popüler oya değer verdiğini söyleyen Fallon, “Burası Altın Küre: Amerika'nın popüler oyunu onurlandırdığı yerlerden biri” ifadesini kullandı.

Ünlü komedyen ayrıca, “Game of Thrones pek çok entrika ve şaşırtıcı ana sahne oldu, pek çok kişi Kral Joffrey'nin yaşadığı takdirde nasıl olacağını merak ediyor. 12 gün sonra anlayacağız” dedi.

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