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TRUMP'TAN ABD ORDUSU İÇİN TARİHİ HAMLE !

Trump'tan ABD ordusu için tarihi hamle !

ABD Başkanı Donald Trump, askeri harcamalara "tarihi artış" yaparak, diğer harcamalardan kesinti yapacağını açıkladı.

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Beyaz Saray'da valilere hitaben yaptığı konuşmada Donald Trump, ilk bütçe teklifinde Pentagon'un bütçesini 54 milyar dolar artıracağını belirtti. Trump bu meblağı, başta dış yardımlar olmak üzere, askeri olmayan harcamalardan kesinti yaparak telafi edecek.

"Ordumuza en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda..."

"Bu bütçe, halkın güvenliğinin ve ulusal güvenliğin bütçesi olacak," diyen Trump, "Tükenmiş ABD ordusunu, en çok ihtiyacımız olduğu bu zamanda yeniden inşa etmek için, bu bütçede savunma harcamalarında tarihi bir artış olacak ifadelerinde bulundu."

DHA
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