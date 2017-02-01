Trump’tan bir flaş hamle daha

Senato onayından geçerse, görevdeyken hayatını kaybeden Yargıç Antonin Scalia'dan boşalan koltuğa Colorado temyiz mahkemesi hâkimi Neil Gorsuch oturacak.

Trump, Gorsuch’ın “fevkalade akıllı, emsalsiz hukuk eğitimine ve Anayasa’yı metne göre yorumlama sadakatına sahip olduğunu” ifade etti.

Muhtemel 21 aday arasından seçilen Gorsuch ise kabul konuşmasında, “Gurur ve onur duydum” dedi. 49 yaşındaki Gorsuch, çeyrek yüzyıldır bu pozisyona adayn gösterilen en genç isim oldu.

Gorsuch’un bu koltuğa aday gösterilmesinin, Senato’da siyasi bir tartışmanın da fitilini ateşlemesi muhtemel. Senato’da bulunan Demokratlar, “aşırı muhafazakar” birinin aday gösterilmesi halinde süreci kilitleme tehdidinde bulunmuşlardı.

SEÇİLİRSE HAYAT BOYU GÖREV YAPACAK

ABD Yüksek Mahkemesi’nin hukuki anlamda son sözü söylediği konular arasında, federal hükümet ve eyaletler arasındaki anlaşmazlıklar, idam kararları, tartışmalı kanunlar gibi başlıkları öne çıkıyor.

Her yıl 100’den daha az davaya bakıyor ve önemli kararlarla ilgili açıklamaları Haziran ayında yapıyor.

Yüksek Mahkeme’de ABD Başkanı tarafından aday gösterilerek Senato tarafından onaylanan 9 hakim “hayat boyu” görev yapıyor.

Trump döneminde Yüksek Mahkeme’nin önüne gelmesi beklenen konular arasında, seçmen hakları, kürtaj ve muhtemelen de göçmenleri yasaklayan son başkanlık önergesi bulunuyor.