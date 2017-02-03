TRUMP'TAN İRAN'A ''ASKERİ MÜDAHALE'' ÇIKIŞI !

Trump'tan İran'a ''askeri müdahale'' çıkışı !

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a askeri müdahale seçeneğinin de masada olduğunu söyledi.

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İran'ın gerçekleştirdiği balistik füze denemesi hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, askeri de dahil, her cevap seçeneğinin masada olduğunu söyledi.

Başkent Washington'da bir gazeteci, "İran'ın füze denemesi ve Yemen'de Husilerin Suudi gemisine saldırması sonrasında ne yapmayı düşünüyorsunuz" diye sorup ekledi: "Askeri seçenek masada mı?"

Gazetecinin sorusunu cevaplayan Trump, "Hiçbir seçenek masadan kaldırılmış değildir" demekle yetindi.

'İRAN RESMEN UYARILDI'

ABD Başkanı Trump, sabah saatlerinde Twitter'dan paylaştığı mesajda İran'ın resmi olarak uyarıldığını belirtmişti.

Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn de, dün İran'ın 'Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırdığını' açıklayarak uyarıda bulunmuştu. Ancak Flynn, alınacak önlemler hakkında yorumda bulunmamıştı.

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