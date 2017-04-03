Trump'tan K. Kore'ye müdahale sinyali

Bugün Telegraph ve Times gazeteleri, Financial Times (FT) gazetesinin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı röportajı manşetlerine taşıdı.

Trump röportajda eğer Çin, Pyongyang yönetimi üzerinde baskı kurarak Kuzey Kore'nin nükleer tehdidini bertaraf etmezse, ABD'nin tek taraflı harekete geçebileceği uyarısında bulundu.

Financial Times röportajı Donald Trump'ın "Eğer Çin Kuzey Kore'yi çözmezse, biz çözeriz" ifadeleriyle duyurdu.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre; Lionel Barber, Demetri Sevastopulo ve Gillian Tett imzalı haberde, ABD Başkanı'nın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bu haftaki görüşmesi sırasında bu konuyu dile getireceğini söylediği belirtildi.

"ASKERLERİ ÇEKERİZ"

Trump "Çin'in Kuzey Kore üzerinde büyük bir etkisi var. Çin bize bu konuda ya yardım etmeye karar verecek ya da etmeyecek" dedi ve sözlerine "Eğer ederse bu Çin için iyi olur, eğer etmezse bu hiç kimse için iyi olmaz.” ekledi.

Ancak Trump Çin'in yardımı olsun ya da olmasın Kuzey Kore'nin nükleer tehdidini engellemeye kararlı.

Çin'in Kuzey Kore konusunda yardımcı olmasının karşılığında, ABD'nin Kore yarımadasındaki askerlerini çekmeyi düşünüp düşünmeyeceğine yönelik bir soruya Trump "Eğer Çin Kuzey Kore'yi çözerse, çekeriz" diye yanıt verdi.

Haberde bir Beyaz Saray güvenlik danışmanı yardımcısının FT'ye söylediği "Trump'ın ilk döneminin sonunda Kuzey Kore'nin nükleer füze ile ABD'yi vuracak kapasiteye gelmesi büyük olasılık" sözleri de yer alıyor.

“PİŞMANLIK DUYMUYORUM”

Tweet'lerinden pişmanlık duyup duymadığına ilişkin bir soruya "Hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum, çünkü yapacak bir şey yok. Eğer yüzlerce tweet atarsanız, arada bir başarısızlık olur, bu da o kadar kötü değil" şeklinde yanıt verdi. Facebook, Twitter ve Instagram'da 100 milyondan fazla takipçisinin olmasıyla övünen Trump, "Sahte medyaya gitmek zorunda değilim" diyor.

MERKEL’LE EL SIKIŞMAMA

Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ziyareti sırasında 'el sıkışmama' hadisesinde kasıt olmadığını söyledi.

"Başbakan Merkel ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik" diyen Trump "Yaklaşık 5 kez el sıkıştık ve sonra iki koltukta oturuyorduk… ve sanırım bir muhabir 'elini sık' dedi. Duymadım” ifadelerini kullandı.