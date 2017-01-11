Trump'tan muhabire tepki !

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, kendisine soru sormak isteyen muhabirlere çok sert karşılık verdi.

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, New York'ta düzenlediği ilk basın toplantısı tartışmalara sahne oldu.

"SİZE SORU HAKKI VERMİYORUM"

Trump, kendisine soru sormak isteyen BBC muhabirine izin vermedi. Soru sormaya çalışan CNN muhabirine "Lütfen sessiz olun, kabalık yapıyorsunuz" diyen Trump, "Siz yalan haber yapan bir kurumsunuz. Size soru hakkı vermiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

BBC muhabiri, Donald Trump'a "Haber kurumumuza saldırıyorsunuz" dedi.

Trump buna karşı ise "kurumunuz berbat" diyerek tepkisini gösterdi.