Trump'tan olay karar ! Listede İstanbul da var

ABD Başkanı Donald Trump'ın şok bir yasağa daha imza attığı öne sürüldü. İddiaya göre, Trump yönetimi sekiz ülkeden ABD'ye yapılan uçuşlarda; yolcuların, boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazları yanlarına almalarını yasakladı. Associated Press'e konuşan ABD'li bir yetkili, söz konusu yasağın, dünya genelindeki 10 uluslararası havalimanından ABD'ye yapılan direkt uçuşları kapsadığını öne sürdü. Yetkiliye göre, bu kentlerden biri İstanbul.

Anadolu Ajansı'na göre, Amerikan medyasında yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden ABD'ye seyahat eden yolcuların dizüstü ve tablet bilgisayarların yanı sıra kamera ve DVD oynatıcı gibi elektronik cihazları kabine almalarının yasaklanacağı ve bagaja verilmesi koşulunun getirileceği öne sürüldü.

Direktifin bir güvenlik tehdidi sonucu verildiği belirtilerek, uygulamanın bugünden itibaren başlamasının beklendiği iddiasında bulunuldu. Yasağın ne kadar süreceği ise belirtilmedi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Dışişleri Bakanlığının ise Amerikan medyasına, elçiliklerin ilgili havayolları şirketlerini bilgilendirmeye başladığını açıkladığı duyuruldu.

AP: 10 KENTTEN BİRİ İSTANBUL

Associated Press'e konuşan ABD'li bir yetkili, söz konusu yasağın, dünya genelindeki 10 uluslararası havalimanından ABD'ye yapılan direkt uçuşları kapsadığını öne sürdü. İsmi açıklanmayan yetkiliye göre, bu kentlerden biri İstanbul.

Ajansa konuşan bir başka ABD'li yetkili, yasaktan dokuz havayolu şirketinin etkileneceğini söyledi ancak isimlerini açıklamadı. Yetkililer, yasaktan ABD'li havayolu şirketlerinin etkilenmeyeceğini duyurdu.

ÜRDÜN HAVAYOLLARI'NDAN AÇIKLAMA

Ürdün Kraliyet Havayolları (Royal Jordanian Airlines), Twitter hesabından, Kuzey Amerika uçuşlarında çoğu elektronik cihazın kabinlere alınmasını yasaklayacaklarını açıkladı. Şirket, daha sonra sildiği tweet'inde şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin ilgili bakanlıklarından verilen talimatlar gereğince ABD'ye giden veya ABD'den gelen tüm uçuşlarımızda elektronik ve elektrikli cihazların yolcu kabinine alınmasının kati bir surette yasaklandığını değerli yolcularımıza bildiriyoruz. Cep telefonları ve tıbbi cihazlarına uçuş sırasında gereksinim duyulduğundan bu cihazlar yasak dahilinde değiller."

Açıklamada uygulamanın bugün başlayacağını duyuran şirket, yasağın Montreal, New York, Chicago ve Detroit uçuşlarında uygulanacağını belirtti.

SUUDİ HAVAYOLU ŞİRKETİ DE İDDİAYI DOĞRULADI

Suudi Arabistan'ın El Riyad gazetesi ise Suudi hükümetinin sivil havacılık otoritelerini yasak konusunda bilgilendirdiğini yazdı. Saudia Hava Yolları da Twitter hesabı üzerinden bu iddiayı doğruladı.

Havayolu şirketi, yeni düzenlemeyle birlikte, kabinlere cep telefonundan büyük tüm elektronik cihazların alınmasının yasaklanacağını ifade etti.