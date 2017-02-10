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TRUMP'TAN OLAY YARATACAK AÇIKLAMALAR !

Trump'tan olay yaratacak açıklamalar !

ABD Başkanı Trump, Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı düşündüğünü açıkladı.

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ABD'den bir son dakika haberi. ABD Başkanı Donald Trump,Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliğinin taşınması hakkında konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı 'ciddi şekilde' düşündüğünü söyledi.

İsrail'in Hayom gazetesine röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, yasadışı Yahudi yerleşimleri ve ABD büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması hakkında konuştu.
 
Seçim kampanyası sürecinde de sık sık dile getirdiği 'ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınma vaadi' hakkında "Ciddi şekilde düşünüyorum" diyen Trump, plan üzerinde çalıştığını ve 'kolay bir karar olmadığını' söyledi.
 
'YERLEŞİM YERLERİNİN ARTMASI BARIŞ İÇİN İYİ DEĞİL'
 
Trump ayrıca, İsrail'in hız verdiği yasadışı yerleşim yerleri inşasının 'barış için iyi olmadığını' belirtti.
 
Bu, Trump'ın 20 Ocak'ya yemin ederek görevi devralmasının ardından bu konuyla ilgili yaptığı en doğrudan açıklama oldu.

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