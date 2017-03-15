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TRUMP'TAN ''ONAYSIZ VUR'' İZNİ

Trump'tan ''onaysız vur'' izni

ABD Başkanı Trump, Pentagon'a izin almadan Yemen gibi ülkelere saldırı yapma izni verdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un, başkanın onayına gerek kalmadan Yemen gibi ülkelerde istediği saldırı düzenleme yetkisine onay verdi.

ABD'den son dakika kararları gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Yemen’de yürüttüğü terörizm karşıtı operasyonlar için ilave yetki isteğine onay verdi.
 
CNN’e konuşan bir Pentagon yetkilisi, Beyaz Saray’ın, Libya ve Somali için de benzer bir yol izlemeyi tartıştığını söyledi.
 
Trump’ın Pentagon’a verdiği yetki, ‘stratejik etki’ oluşturacak operasyonlarda orduya daha fazla özgürlük alanı tanıyor, Yemen’in üç eyaletini ‘aktif savaş alanı’ olarak tanımlıyor ve eski başkan Barack Obama döneminde uygulanan, Yemen gibi konvansiyonel savaş mekanları dışındaki alanlarda İHA ve komando baskınlarıyla oluşabilecek sivil kayıpları engellemek için, her saldırının Başkanın onayına sunulması kuralını gevşetiyor.
 
Pentagon yetkilisi, Yemen’de son iki haftada 40 civarında hava saldırısı düzenlenmiş olmasının, yeni yetkinin işaretlerinden biri olduğunu belirtti.
 
Trump yönetiminin, İHA ile saldırı düzenleme kuralını da değiştirdiği iddia edilmişti. Wall Street Journal gazetesi, Obama döneminde sadece orduda olan bombalama yetkisinin CIA için de verildiğini ve istihbarat teşkilatının bunu ilk kez geçen ay Suriye'de El Kaide liderlerinden Mısri'nin öldürülmesinde kullandığını ileri sürmüştü.

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