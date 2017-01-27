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TRUMP'TAN PENTAGON'A KRİTİK DEAŞ TALİMATI

Trump'tan Pentagon'a kritik DEAŞ talimatı

ABD Başkanı Trump, DEAŞ'la mücadelenin hızlandırılması için talimat vereceği iddia edildi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni Savunma Bakanı James Mattis'in yemin töreni için bugün Pentagon'a yapacağı ziyarette bakanlık yetkililerinden terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin kapsamını genişletecek bir plan hazırlamalarını isteyeceği iddia edildi.

İsim vermeden Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, yeni başkomutanın Rakka'da Amerikan kara unsurları ve helikopterlerinin de kullanılmasını içeren daha etkin bir mücadele planının 30 gün içinde hazırlanmasını talep edeceğini bildirdi.

New York Times gazetesinin haberinde, Trump'ın ABD'nin nükleer kapasitesinin güçlendirilmesi yönünde bir plan da talep edeceği öne sürüldü.

Pentagon'un da Trump'a sunmak üzere DEAŞ'a karşı mücadeleyi hızlandıracak bir plan hazırladığı iddia edilmiş ancak Pentagon yetkilileri böyle bir planın varlığını teyit etmemişti.

İddialara göre, Pentagon'un potansiyel planında bölgede Amerikan özel kuvvetlerinin sayısının çoğaltılması, ABD'nin Irak ve Suriye'deki kara birliklerinin üst sınırının yükseltilmesi ve daha hızlı karar almaları için sahadaki komutanların yetkilerini artırılması bulunuyor.

AA
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