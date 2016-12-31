Trump'tan Putin sürprizi

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, Vladimir Putin'in ABD'li diplomatlara yaptırım kararı almayacağını duyurmasının ardından bir açıklama yaparak Putin'in bu kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

ABD'de 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan 45. Başkan Donald Trump, ABD ve Rusya arasındaki diplomat krize müdahil oldu. Trump ABD'nin 35 diplomatı sınır dışı etme kararından sonra Rusya Lideri Putin'in bu karara misilleme yapmayacağını açıklamasının ardından bir değerlendirme yaptı.

"PUTİN'İN ÇOK AKILLI OLDUĞUNU HEP BİLİYORDUM"

Twitter'dan bir açıklama yapan Trump, "Harika bir hareket. Onun (Putin) çok akıllı olduğunu hep biliyordum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Barack Obama, "Başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında Rusya'ya karşı yaptırım kararları almıştı. Bu kapsamda başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenirken iki Rus temsilciği için kapatma kararı verilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Amerikalı diplomatlar için problem oluşturmayacağız. Kimseyi göndermeyeceğiz" ifadelerini kullanarak şaşkınlık yaratmıştı.