Trump'tan Reina saldırısı yorumu

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısı hakkında yorumda bulundu, konuyu seçim kampanyasından beri savunduğu 'Meksika duvarı'na getirdi.

Trump'ın, Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikânesinde verdiği yeni yıl partisinde yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Palm Beach kasabasındaki malikânede yaklaşık 800 davetlinin katıldığı gecede kaydedilen görüntüler, Palm Beach Daily News haber sitesinde yayımlandı.

Trump'ın videoda, kaçak göçmenlerin ABD'ye girmesini engellemek için Meksika sınırına ördürmeyi planladığı duvar ile Reina saldırısını bağdaştırdığı görülüyor.

"Güçlü sınırlara sahip olacağız. Böylece insanlar, ülkemize gelirken, sadece yasal yollarla girebilecekler. Bizim istediğimiz gibi" diyen Trump daha sonra da yılbaşı gecesi İstanbul'da yaşanan terör saldırısına değindi.

Trump, "Duvarlardan konuşmuşken, bilmiyorum Türkiye’de olanları duyanınız var mı? Bu gece Türkiye’de büyük bir felaket yaşandı. Çok, çok, çok fazla insan öldü. Orada büyük bir şeyler oluyor. Bu, bir korku gösterisi" dedi.