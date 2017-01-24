TRUMP'TAN SÜRPRİZ: İSTİFA ETTİ

Trump'tan sürpriz: İstifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 19 Ocak Perşembe günü 400'den fazla ticari işletmedeki görevinden istifa ettiği bildirildi.

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"Trump Organizasyon" tarafından açıklanan ve Amerikan CNN kanalının detayını paylaştığı belgeye göre Trump, 20 Ocak'ta yapılan yemin töreninden bir gün önce, sorumluluğu bulunan 400'ü aşkın ticari işletmeden resmen ayrıldı.

Donald Trump'ın, 19 sayfalık istifa mektubunda, "Ben, Donald J. Trump, işgal ettiğim tüm yetki ve pozisyonlardan istifa ediyorum. İstifam şu andan itibaren geçerlidir." ifadelerini kullandı.

"Donald Jr. ve Eric Trump, tüm şirketlerden sorumludur"

Başkanlık koltuğuna oturduğu için ticari işlerle uğraşması yasak olan Trump, tüm şirketlerinin yetki ve sorumluluklarını iki oğluna bıraktığını açıklamıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da konuyla ilgili açıklamasında, "Donald Jr. ve Eric Trump, tüm şirketlerden sorumludur." demişti.

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