TSK 1 haftalık bilançoyu açıkladı: 50 hain öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığınca, 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 35, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ise 6'sı DEAŞ, 9'u PYD/YPG/PKK mensubu olmak üzere 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütüne karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 191'inci gününde devam ettiği vurgulanan açıklamada, harekat kapsamında TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasındaki toplam 241 meskun mahal ve 2 bin kilometre karelik alanın kontrol altına alındığı belirtildi.

Bab şehir merkezinin tamamen kontrol altına alınmasıyla başlanan patlayıcı/mayın arama/temizleme çalışmalarına devam edildiği ifade edilen açıklamada, 23 Şubat-1 Mart 2017 tarihlerinde 6 DEAŞ, 9 PYD/YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 1'i patlayıcı madde yüklü 2 silahlı araç ile 12 binanın imha edildiği ve tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam edildiği aktarıldı.

DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürdürüldüğü, PYD/YPG/PKK terörist unsurlarının da Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasının hassasiyetle sürdürüldüğü vurgulandı.

- Teröristle mücadele harekatları

Genelkurmay Başkanlığı, teröristle mücadele harekatları kapsamında da geçen hafta içerisinde bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgelerin, özellikle Şırnak, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Ağrı'yı teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiğini bildirdi.

Açıklamada bu kapsamda, Şırnak/Beytüşşebap, Mardin/Ömerli-Artuklu-Nusaybin, Bitlis/Merkez, Muş/Bulanık, Erzurum/Şenkaya-Karayazı, Ağrı-Tendürek Dağı bölgelerinde orta çaplı operasyonların icra edildiği operasyonlarda 35 teröristin etkisiz hale getirildiği, 12 adet EYP, 17 adet piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, yaklaşık 900 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini kaydedildi.

Teröristlerce kullanılan 21 sığınak, mağara ve deponun kullanılamaz hale getirildiği, Hakkari'de çalıntı ikiz plaka kaydı bulunan ve bölücü terör örgütü tarafından patlayıcı madde eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen bir aracın ele geçirildiği, terör örgütünün lider kadrosunda yer alan, aranan teröristler listesinde mavi listede bulunan sözde Mardin eyalet sorumlusu ile sözde Mardin eyaleti kadın sorumlusu iki teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölücü terör örgütünün finansal kaynaklarına yönelik operasyonlarda da hudut hattındaki tedbirler neticesinde 356 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirilirken sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 870 kişi de yakalandı.

- "Bölücü terör örgütünün tutunma çabaları sekteye uğratıldı"

Açıklamanın "değerlendirme" bölümünde ise operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütünün her gün yeni kayıplara uğratılarak güç kaybettiği, Şırnak/Beytüşşebap, Mardin/Ömerli-Artuklu-Nusaybin, Bitlis/Merkez, Muş/Bulanık, Erzurum/Şenkaya-Karayazı, Ağrı-Tendürek Dağı bölgelerinde icra edilen operasyonlarla bölücü terör örgütünün tutunma çabalarının sekteye uğratıldığı vurgulandı.

Bölücü terör örgütünün, lojistik açıdan da ağır darbe aldığına işaret edilerek, terör örgütünün bahar tertiplenmesi kapsamındaki hazırlık faaliyetlerinin önemli oranda engellendiği, terör örgütünün yapmayı planladığı birçok hain eylemi gerçekleştirecek güç ve kabiliyeti yitirmiş olacağı vurgulandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Fırat Kalkanı ve Musul Harekatı'na koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek devam ettiği, teröristle mücadelenin gerektirdiği kolluk kuvvetlerine destek kapsamında da operasyonel faaliyetleri yerine getirme azim ve kararlılığın sürdüğü kaydedildi.