TSK: ''41 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ''

TSK: ''41 terörist etkisiz hale getirildi''

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 143'üncü gününde 41 terörist daha öldürüldü.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine  yönelik devam eden ve 143 günü geride kalan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ait 177 hedef imha edildi, düzenlenen kara ve hava harekatlarında 41 terörist etkisiz hale getirildi.

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