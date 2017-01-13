TSK: ''41 terörist etkisiz hale getirildi''

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden ve 143 günü geride kalan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ait 177 hedef imha edildi, düzenlenen kara ve hava harekatlarında 41 terörist etkisiz hale getirildi.