  • Milli Savunma Bakanı Işık'tan bedelli askerlik açıklaması
  • Fazla faiz ödeyen vatandaşa parası iade ediliyor
  • Nilhan Osmanoğlu: ''Abdülhamid Han 'one minute' demezdi''
  • BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN FLAŞ OHAL KARARI
  • Son referandum anketinde ''kararsız'' sürprizi
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

TSK: 6 HEDEF İMHA EDİLDİ

TSK: 6 hedef imha edildi

TSK, Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik hava harekatında 6 hedefin imha edildiğini açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 6 hedefin vurulduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 8 Mart 2017 tarihinde 17.36-19.38 saatleri arasında Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca kullanılan altı hedefin (silah mevzileri, korugan ve barınma alanı) Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekâtı ile ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri ifade edildi.

 

İHA
322
-
Akın Öztürk'le ilgili flaş iddia !Akın Öztürk'le ilgili flaş iddia !
Hatipoğlu yeni evlenen kadınları uyardıHatipoğlu yeni evlenen kadınları uyardı
FETÖ'den ''Alevi'' talimatı !FETÖ'den ''Alevi'' talimatı !
Hakimden avukata: Sizin de başınıza bir şey gelmesinHakimden avukata: Sizin de başınıza bir şey gelmesin
Dilek Doğan davasında yeni görüntüler izlendiDilek Doğan davasında yeni görüntüler izlendi
Çavuşoğlu programını iptal etti !Çavuşoğlu programını iptal etti !
Tuğrul Türkeş'ten basın mensuplarına sitemTuğrul Türkeş'ten basın mensuplarına sitem
Adil Öksüz'e bir şok daha ! "Kabul etmiyorum..."Adil Öksüz'e bir şok daha ! "Kabul etmiyorum..."
O parti lideri haddini aştı ! Küstah açıklama...O parti lideri haddini aştı ! Küstah açıklama...
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS