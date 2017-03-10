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TSK AÇIKLADI: 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK açıkladı: 7 terörist öldürüldü

Şırnak'ta havadan ve karadan yapılan operasyonda 7 terörist öldürüldü.

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde hava ve karadan yürütülen operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Altın Tepe sınır bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı unsurları ve güvenlik korucularımızın katılımıyla operasyon yapılmıştır. Operasyonda hava kuvvetlerimizin ateşi ile 4, daha sonra çıkan çatışmada ise 3 olmak üzere toplam 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarda 2 adet Doçka silahı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

İHA
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