TSK AÇIKLADI ! EL BAB'TA DEAŞ'A RUS DARBESİ

TSK, Rus savaş uçaklarının El Bab ve hemen güneyinde DEAŞ hedeflerini vurduğunu açıkladı. Rus uçaklarının operasyonunda 12 terörist öldürüldü. Türk savaş uçaklarının taaruzunda ise aralarında üst düzey DEAŞ'lıların da olduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından, Bab ve hemen güneyindeki DEAŞ hedeflerine 3 kez hava harekatı icra edilmiş; bunun sonucunda 12 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi alınmıştır.

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Daglabash'da bulunan 17 DEAŞ terör örgütü hedefi imha edilmiş, DEAŞ tarafından kullanılan 13 savunma/silah mevzii, 1 zırhlı araç, 1 bombalı araç ve 3 bombalı araç imal yeri imha edilmiş, ilk belirlemelere göre içlerinde üst düzey teröristlerin de olduğu 26 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.