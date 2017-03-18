TSK açıkladı: O teröristler öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye kuzeyinde devam eden harekat kapsamında sürdürülen operasyonda, 09-15 Mart 2017 tarihleri arasında 5 teröristin (PYD/PKK) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, bölgedeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla birlikte BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı uyarınca 24 Ağustos 2016 tarihinde Suriye Kuzeyinde başlatılan harekatın devam ettiği bildirildi. Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde (09-16 Mart 2017) BTÖ'nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Şırnak, Hakkari, Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Mardin) teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edilmiş, bu kapsamda; Diyarbakır/Kulp-Lice-Hani, Bingöl/Genç, Siirt/Eruh, Batman/Sason, Bitlis/Merkez, Hakkari/Çukurca ve Şırnak / Merkez-Beytüşşebap bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar icra edildi. İcra edilen operasyonlarda; 28 terörist etkisiz hale getirilmiş, 66 adet EYP, 8 adet piyade tüfeği, 93 adet el bombası, yaklaşık bin 250 kg amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirilmiş, teröristler tarafından kullanılan 54 sığınak ve barınak bulunarak kullanılamaz hale getirildi. Kayıp plaka kaydı bulunan bir araç ele geçirildi.

BTÖ'nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde, bin 235 kg toz esrar, 725 kg kubar esrar, 67.5 kg. uyuşturucu, 77 bin 39 paket kaçak sigara, 19 bin 200 adet hap, 127 adet cep telefonu, ve yaklaşık 5 ton akaryakıt ele geçirildi. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 bin 873 kişi yakalandı. Açıklamada, "İki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" denildi.

Suriye kuzeyinde devam eden harekat kapsamında, hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. 09-15 Mart 2017 tarihleri arasında 5 terörist (PYD/PKK) etkisiz hale getirildi. Tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam ediliyor.

Suriye kuzeyinde devam eden harekatın başlangıcından bugüne kadar 2 bin 647'si ölü olmak üzere toplam 3 bin 67 DEAŞ mensubu, 432'si ölü olmak üzere toplam 469 PKK/PYD mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Türk Hava Kuvvetleri tarafından, toplam 2 bin 325 hedef imha edildi. Ayrıca harekâtın başlangıcından bugüne kadar tespit edilen 3 bin 929 EYP ve 95 Mayın imha edildi.