TSK AÇIKLADI: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

TSK açıkladı: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında, 253 hedefin havadan ve karadan vurulduğu bildirildi. Operasyonlarda 44 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 170. gününde, yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 44 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatının 170. gününde meydana gelen olaylarla ilgili açıklamada bulundu. TSK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bzagah ve Kabbasin bölgelerinin Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından kontrol altına alındığı belirtildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 187 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapıldığı ve barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının baskı altına alındığı ifade edildi. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından 66 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 62 bina, 1 karargah binası, 1 tünel girişi ve 1 silahlı aracın imha edildiği kaydedildi. Diğer yandan, Koalisyon Güçleri tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik 3 hava harekatı icra edildiği, harekat sonucunda; 2 havan, 2 tünel girişi, 1 bombalı araç ve 1 aracın imha edildiği bilgisi verildi. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda ise toplam 44 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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