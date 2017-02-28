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TSK, AKİL TEPESİ'NE ÜS KURDU

TSK, Akil Tepesi'ne üs kurdu

Türk askeri kaynakları, El Bab'ın güneyindeki Tadif'te ÖSO ile Esad rejimi arasında çatışma çıktığı iddiasını yalanladı. Bu arada TSK, El Bab'ın kritik noktası Akil Tepesi'ne üs kurdu.

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Türk askeri kaynakları, El Bab’ın 3 km güneyindeki Tadif’te fiilen oluşturulmuş ‘yeşil hat’ bölgesinde önceki gün ÖSO ve rejim arasında çatışma çıktığı haberlerini doğrulamadı. Çatışmalar Türk ve Rus komutanlar arasındaki ‘kırmızı hat’ sayesinde önlendi. TSK, El Bab’a hâkim Akil Tepesi’ne üs kurarken rejim ise Menbiç’e doğru ilerleyip PYD’nin kontrol ettiği topraklara dayandı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre; Türkiye'nin geçen hafta kontrolü sağladığı Suriye’nin El Bab kentinin stratejik açıdan en kritik bölgesi olan ve kente hakim olan Akil Tepesi’nde Türk Silahlı Kuvvetleri geçici üs kurdu. TSK, daha önce ele geçirdiği Dabık’ta da üs kurmuştu. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, El Bab’a hakim olması ve kentin kontrolünün sağlanmasında önemli olması nedeniyle Akil Tepesi’nde geçici üs bölgesi kuruldu. Üssün aynı zamanda zırhlı araçların park yeri olarak kullanıldığı, burada Fırat Kalkanı harekâtı sırasında araçlarda meydana gelen ufak çaplı hasarların tamir edildiği öğrenildi. Akil Tepesi’ndeki üssün Dabık’taki üs kadar büyük olmadığı ifade edildi. Akil Tepesi yakınlarında el yapımı patlayıcıların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada da üç asker hayati tehlikeleri olmayacak şekilde hafif şekilde yaralandı.

KIRMIZI HAT DEVREDE

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, önceki gün Türkmenlerden oluşan ve ÖSO içinde yer alan Sultan Murad Tümeni, Suriye rejimine bağlı 10-12 kişilik bir askeri takımın Yeşil Hat bölgesine yaklaştığını tespit etti. Suriyeli askerlerin ilerleyişini sürdürmesi üzerine Sultan Murad Tümeni, rejim güçlerini uyarmak için havaya ateş açtı. Bu ateşe rejim güçleri de aynı şekilde karşılık verdi. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgede Suriyeli güçleri de komuta eden Rus komutan, ÖSO birliklerinden de sorumlu Türk komutanı ‘kırmızı hat’tan aradı ve Suriyeli askerlerin yanlışlıkla ÖSO güçlerinin bulunduğu bölgeye yaklaştığını bildirdi. Bu bildirim üzerine Türk komutan ÖSO güçleri arasında yer alan Sultan Murad Tümeni’ne derhal ateşkes emrini verdi. Sultan Murad Tümeni ateşi keserken, Suriye rejim güçleri de yeşil hat bölgesinden çekildi. Türk askeri kaynakları, ÖSO’nun bazı sosyal medya hesaplarından yayınlanan çatışma çıktığı, ölü ve yaralılar olduğuna dair haberlerin doğru olmadığını, ÖSO güçlerinin bu konuda uyarıldığını söyledi.

REJİMDEN MENBİÇ HAMLESİ

Tadif’te önceki sabah kontrolü sağlayan Esad rejimi güçleri El Bab’ın güneydoğusundan dün PYD’nin elindeki Menbiç yönüne harekât başlattı. Bazı yerleşimleri ele geçiren rejim birlikleri terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin ana unsur olduğu SDG ile sınırdaş oldu.

Öte yandan askeri kaynaklar El Bab’da el yapımı patlayıcı (EYP), mayın ve bubi tuzaklarını temizleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Temizlik çalışmaları bittikten sonra El Bab’a dönmek isteyenlerin kente kontrollü yerleşimlerine izin verileceği bildirildi.

Hürriyet
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