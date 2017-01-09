TSK AZ ÖNCE AÇIKLADI: 48 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nda gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 48 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 139. günü 09 Ocak 2017 saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklama yayımladı.

Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 246 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları atış yapılarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bzagah, Suflaniyah, Zammar ve Amiyah'ta bulunan 23 DEAŞ terör örgütü hedefine icra edilen hava harekatı ile 10 savunma mevzii, üç karargâh binası ve 10 barınma yeri imha edilmiştir. Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 48 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Ayrıca, DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 3 el yapımı patlayıcının imha edildiği, harekatın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2820 el yapımı patlayıcı ve 43 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" ifadelerine yer verildi.