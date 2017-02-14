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TSK AZ ÖNCE AÇIKLADI: SURİYE'DEN TÜRKİYE'YE ATEŞ AÇILDI

TSK az önce açıkladı: Suriye'den Türkiye'ye ateş açıldı

Suriye topraklarından Türkiye'ye ateş açıldığı ve TSK'nın bu ateşe ateşle karşılık verdiği açıklandı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin az önce basına geçtiği bilgi notuna göre dün Suriye topraklarından Türkiye'ye ateş açıldı. TSK misliyle karşılık verdi, PKK/PYD'li bir terörist öldürüldü.

TSK'nın bilgi notu şöyle: "13 Şubat 2017 tarihinde Mardin/Nusaybin’de hudut emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik, PKK/PYD kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, misli ile mukabele kapsamında karşılık verilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirmiştir."

Suriye'de Mardin'in karşısına düşen bölge PYD/PKK kontrolünde (sarı). Hemen batısında ise TSK'nın Fırat Kalkanı harekatıyla terörden temizlediği bölge var (Koyu yeşil). Suriye'de ayrıca diğer muhalif grupların (açık yeşil), DEAŞ'ın (siyah) ve rejimin (kırmızı) elinde bölgeler bulunuyor.

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