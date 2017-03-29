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TSK BU FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

TSK bu fotoğrafları paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından zorlu şartlarda görev yapan askerlerin görüntüleri yayınlandı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir fotoğraf paylaşım sitesine yüklediği resimler büyük ilgi görüyor. Resimlerde zor şartlarda operasyonlara katılan askerlerin eğitimleri ve günlük yaşamlarından kesitler sunuluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) fotoğraf paylaşım sitesi 'Flickr'daki resmi hesabından paylaştığı fotoğraflar nefes kesiyor.

Fotoğraflarda zor kış koşullarında kadın ve erkek askerlerin nasıl eğitim yaptıkları,operasyona nasıl çıktıkları ve nasıl yerlerde geceledikleri ayrıntıları ile paylaşıldı.

Fotoğraflar söz konusu fotoğraf sitesinde de büyük ilgi görüyor.

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