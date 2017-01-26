TSK, DEAŞ'IN BELİNİ KIRDI !

TSK, DEAŞ'ın belini kırdı !

Suriye'nin El Bab bölgesinde operasyon yürüten TSK, terör örgütü DEAŞ'ın sözde ''emir''lerini etkisiz hale getiriyor.

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Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 9 Aralık’tan bu yana El Bab’ı kuşatan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü DEAŞ’ın kent içinde komuta kademesi görevini yürüten sözde ‘emir’lerini etkisiz hale getirmeye başladı.

Sözde emirlerle ilgili bir süreden beri toplanan istihbaratlar ışığında havadan ve karadan yapılan harekâtlarda önemli başarılar elde edildi. Son olarak Türk savaş uçakları önceki gün El Bab’da ‘emir’lerin toplandığı binayı vurarak yerle bir etti.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre; Türk güvenlik kaynakları, TSK’nın El Bab’a yönelmesinden sonra DEAŞ’ın teröristleri motive ve komuta etmek için kente çoğunluğu Rakka ve civarından 300 kadar farklı statüde ‘emir’ soktuğu bilgisine ulaştı. Türk savaş uçaklarının vurduğu bina da emirlerden bir bölümünün barındığı yerdi. Koalisyon güçlerinin destek vermediği Türk jetlerinin hava harekâtında ilk tespitlere göre 17 DEAŞ’lı ‘emir’in öldüğü bildirildi. Karadan da topçu ateşleriyle 180 DEAŞ hedefi vuruldu.

Karada da Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler), DEAŞ’ın üst düzey emirlerini canlı ele geçirme operasyonları yapıyor. Askeri kaynaklar, dün Vatan gazetesinde yer alan, 20 Ocak’ta 5 askerin şehit düştüğü bombalı araç saldırı talimatını veren DEAŞ’ın üst düzey bir emirinin Özel Kuvvetler tarafından yakalanıp Türkiye’ye getirildiği haberini doğruladı.

2. ‘EMİR’ DE YAKALANDI

Aynı kaynaklar, Özel Kuvvetler’in önceki gün de yine El Bab’da ayrı bir operasyon yaparak ikinci bir ‘emir’i daha yakalayarak Türkiye’ye getirdiği bilgisini paylaştı. Böylece Türkiye’nin elinde DEAŞ’ın ‘üst düzey iki emir’i bulunuyor. Bu teröristlerin sorgulamalarında, El Bab ve çevresinde DEAŞ’ın etkili teröristleri, silah depoları ve Rakka’daki irtibat kişileri hakkında bilgi edinilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Hürriyet
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