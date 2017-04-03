TSK HEM İÇERİDE HEM DIŞARIDA AYNI ANDA VURDU

TSK hem içeride hem dışarıda aynı anda vurdu

Hakkari ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin ile Basyan bölgelerine savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, terör örgütüne ait silah mevzileri ile sığınak ve barınma yerlerinin bulunduğu 4 hedef imha edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Hakkari ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin ile Basyan bölgelerindeki terör örgütü hedeflerine düzenlenen hava harekatında, silah mevzileri, sığınak ve barınma yerlerinin bulunduğu 4 hedef kullanılamaz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Hakkari ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin ve Basyan bölgelerine dün saat 13.15-13.42 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, bölgedeki silah mevzileri ile sığınak ve barınma yerlerinin bulunduğu 4 hedefi imha etti.

AA
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