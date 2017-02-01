TSK ile ilgili şok sözler: ''Bu ordu savaş kazanamaz''

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, çıkarılan KHK’larda TSK’ya yönelik düzenlemeler ile Anayasa değişiklik paketinin,“Türkiye için büyük tehlike oluşturduğunu” savundu.

Kanadoğlu, Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

OHAL KHK'ları ile birlikte en büyük sıkıntı, Silahlı Kuvvetlerin başına gelenlerdir. Ordunun içine siyaset sokarsanız, 105 yıl önce başımıza gelenin aynısını yaşarız. 105 yıl önce Balkan Harbi'ni, Silahlı Kuvvetler'e giren siyasetçiler yüzünden kaybettik. Bu deneyimi en acı bir şekilde yaşadık. Kışlaya siyaset giremez, sözü de buradan gelir. Bunu sadece bugünkü siyasi iktidar için söylemiyorum, yarın bir başkası gelirse, onlar için de aynısı olacaktır. Bu kapının açılmış olması yanlış olmuştur.

"SAVAŞ KAZANAMAZ"

KHK'larla birlikte kuvvet komutanlarının atanması ve görevden alınmasında Genelkurmay Başkanı devreden çıkarıldı. Ordudaki emir-komuta zincirini kaldırdığınız takdirde, o ordu savaşa katılamaz, katıldığı savaşı kazanması da mümkün olmaz. İçine siyasetin girdiği ordunun savaşları kazanması imkansız hale gelecektir.