SON DAKİKAACI HABER: 2 EVLADIMIZ ŞEHİT, 2 EVLADIMIZ DA YARALI...
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

TSK KARDA MAHSUR KALANLARI BÖYLE KURTARDI

TSK karda mahsur kalanları böyle kurtardı

TSK, karda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılma görüntülerini paylaştı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türk Silahlı Kuvvetleri Mut'un Söğdözü Yaylası'nda 4 Ocak'ta yağan kar sonrası mahsur kalan iki kişinin kurtarılma görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, yaylada mahsur kalan iki kişinin helikoptere bindirilmesi ve sağlık görevlilerine teslim edilmesi yer alıyor.

Mersin'in Mut İlçesi'ne bağlı Söğdözü Yaylası'nda 4 Ocak'ta yoğun kar yağışı sonrası mahsur kalan iki kişi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait arama kurtarma helikopteri ile kurtarıldı. TSK'nin seferber olduğu kurtarma operasyonu sonrası yayladan alınan 2 kişi Mersin'de sağlık görevlilerine teslim edildi. Kurtarılan vatandaşlar, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TSK'den de konuyla ilgili açıklama yapılırken, kurtarma görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, helikopterin mahsur kalanları kurtarma ve helikoptere bindirme anları ile sağlık görevlilerine teslim edilmesi yer alıyor. Görüntülerde ayrıca, kurtarılan vatandaşlara askerlerin yiyecek ve battaniye vermesi de yer alıyor.

Olaya ilişkin TSK'dan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"04 Ocak 2017 tarihinde Mersin ili Mut ilçesi Söğdözü yaylasında mahsur kalan iki vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir Arama Kurtarma helikopteri ile kurtarılarak, Mersin'de hazır bekleyen 112 ekiplerine teslim edilmiştir."

DHA
752
Apartmanda bulunan prezervatif, dehşeti ortaya çıkardıApartmanda bulunan prezervatif, dehşeti ortaya çıkardı
Mahsun Kırmızıgül'den cemaat açıklamasıMahsun Kırmızıgül'den cemaat açıklaması
THY uçağında kaos: Yolcuları dövüp koltuğu kırdıTHY uçağında kaos: Yolcuları dövüp koltuğu kırdı
Adil Öksüz ile ilgili çarpıcı iddiaAdil Öksüz ile ilgili çarpıcı iddia
Yüzlerce koyun ölü yavru doğurduYüzlerce koyun ölü yavru doğurdu
Sömestirde ödev yokSömestirde ödev yok
İş adamı Verdal Hosta gözaltındaİş adamı Verdal Hosta gözaltında
Kapıkule'de 24 kilometre TIR kuyruğuKapıkule'de 24 kilometre TIR kuyruğu
Yağan kar barajları doldurduYağan kar barajları doldurdu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS