TSK Menbiç'e yöneldi !

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında TSK'nın Menbiç'e doğru yönelmesi bekleniyor. Bunu duyan PYD aldığı talimatlarla hendek kazmaya başladı. Son gelen bilgilere göre saldırı hazırlığında 4 bin terörist var. Bölgede fil koptu kopacak...

Suriye'nin önemli muhalif gruplarından Liva el Fetih ( Fetih Tümeni ) bünyesinde savaşan İsmail Neddef, El Bab'ta gerçekleşen ilerlemenin PYD'yi saldırı hazırlığına ittiğini söyledi. Neddef, Halep-Raşidiyn-Şeyh Maksut bölgesinden gelenlerle birlikte sayıları 4 bini bulan PYD militanlarının işgal edilen 13 köye dağıtıldığını anlattı.

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Menbiç'e ilerlenecek olması terör örgütü PYD'de korku yarattı. Terör örgütü hendek kazmaya başladı...

TEL RIFAT MÜNBİÇ'TEN ÖNEMLİ

Türkiye öncülüğünde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda sonraki hedefin Münbiç olarak belirlenmesinin önemli olduğunu belirten Neddef, “Batıya doğru devam edecek harekatta, geride büyük tehdit unsuru olarak PYD'nin kalması nedeniyle sıkıntılar yaşayabilir. Bu nedenle Tel Rıfat ve çevresinin terörden arındırılması Munbiç'ten daha önemli” şeklinde konuştu. Suriyeli muhalif komutan Neddef Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, “El Bab'ta yaşanan gelişmeler PYD cephesini hareketlendirdi. Afrin-Tel Rıfat hattı'nda 4 bin terörist TSK-ÖSO ittifakına karşı saldırı hazırlığında” dedi.

“Tel Rıfat ve çevresinde 200 bine yakın sivil evlerini terk ederek Türkiye sınırına sığındı” diyen Yüzbaşı İsmail Neddef, Cerablus, Dabık, Çobanbey ve El Bab cephesinde savaşanların büyük oranda bölgenin gençlerinden oluştuğunu anlattı. Neddef, gençlerin moral ve motivasyon açısından da Tel Rıfat ve çevresindeki 13 köyün temizlenmesinin önemi olacağını kaydetti.

Tel Rıfat savaşında Rus hava desteğinin belirleyici olduğunu kaydeden Neddef, Afrin'de esir tutulduğu süreçte ise terör örgütünün kullandığı silahların ABD tarafından verildiğini gördüğünü ve PKK-PYDli teröristlerinin başta ABD olmak uzere Avrupalı uzmanlar tarafından eğitildiğini ifade etti