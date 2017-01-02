TSK personel sayısını açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 2 Ocak 2017 itibariyle TSK bünyesinde, 203'ü general ve amiral, 26 bin 278'i subay, 64 bin 999'u astsubay olmak üzere 359 bin 273 askeri personelin bulunduğunu bildirdi.

TSK, Ocak 2017 dönemi personel sayısını açıkladı. TSK'dan personel sayısı ile ilgili yapılan açıklamada, 203 General/Amiral, 26 bin 278 subay, 64 bin 999 astsubay, 47 bin 570 uzman erbaş, 16 bin 149 sözleşmeli erbaş/er olmak üzere profesyonel personel sayısının 155 bin 199 olduğu belirtildi.

TSK'daki personel sayısı

Askeri personel toplamı 359 bin 273 olarak açıklanırken, 6 bin 925 yedek subay, 197 bin 149 er/erbaş olmak üzere yükümlü personel toplamının ise 204 bin 74 olduğu ifade edildi. Kuvvet Komutanlıklarında 29 bin 693 sivil memur ve işçi, Milli Savunma Bakanlığında 6 bin 408 sivil memur ve işçi, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde ise 3 bin 139 sivil memur ve işçinin görev yaptığı kaydedildi. Açıklamada, toplam personel sayısının ise 398 bin 513 olduğu bildirildi.