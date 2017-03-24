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TSK PKK'YA BOMBA YAĞDIRDI

TSK PKK'ya bomba yağdırdı

TSK, Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK kamplarına hava operasyonu düzenlediğini açıkladı.

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TSK'dan yapılan açıklamada Kuzey Irak'ta bulunan PKK kamplarına hava operasyonu düzenlendiği açıklandı. Operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 16 hedef imha edildi.

TSK'dan yapılan açıklama;

24 Mart 2017 tarihinde 14.56-19.54 saatleri arasında Irak’ın kuzeyi Metina, Zap, Avaşin, Baysan, Kandil, Hakurk bölgesinde ve Hakkâri’de alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu TÜRK HAVA KUVVETLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI İLE HAVA HAREKÂTI DÜZENLENMİŞ; bölücü terör örgütü mensuplarına ait 16 adet hedef imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

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