TSK PKK'ya bomba yağdırdı

TSK'dan yapılan açıklamada Kuzey Irak'ta bulunan PKK kamplarına hava operasyonu düzenlendiği açıklandı. Operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 16 hedef imha edildi.
TSK'dan yapılan açıklama;
24 Mart 2017 tarihinde 14.56-19.54 saatleri arasında Irak’ın kuzeyi Metina, Zap, Avaşin, Baysan, Kandil, Hakurk bölgesinde ve Hakkâri’de alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu TÜRK HAVA KUVVETLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI İLE HAVA HAREKÂTI DÜZENLENMİŞ; bölücü terör örgütü mensuplarına ait 16 adet hedef imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.