TSK, Rakka'ya 4 bin askerle girecek

Türkiye ile ABD arasında süren ‘Rakka operasyonu’ görüşmeleri ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile CIA direktörü Mike Pompeo’nun Türkiye ziyareti ile yeni bir boyut kazandı. Türkiye gazetesinin haberine göre, TSK 4 bin askerle Rakka'ya girecek.

El-Bab’ın DEAŞ’tan temizlenmesinden sonra Türkiye’nin Suriye’ye ilişkin yol haritası ABD’li yetkililere aktarıldı. Suriye’de Türkiye tarafından eğitilmiş 10 bin ÖSO mensubunun olduğu, bunların 7 bininin cephede kullanılacak nitelikte, 3 binin ise cephe gerisinde lojistik destekte bulunabileceği bilgisi verildi.

YPG ŞARTI

Üst düzey güvenlik yetkililerinin aktardığına göre Türkiye Rakka için özel bir görev kuvveti oluşturacak. Bu öneri ABD’ye yapıldı. Ancak Rakka operasyonuna Türkiye’nin katılması, YPG-PYD’nin bu operasyonunun hiçbir yerinde olmaması şartına bağlı. YPG-PYD bulunduğu yerlerde stabil kalacak. Türkiye’nin planı bu.

ÖNCELİK MENBİÇ DEĞİL RAKKA

Bazı yerlerde YPG unsurlarının 8 kilometreye kadar Rakka’ya yaklaştığı biliniyor. ABD ile birlikte Türkiye ve ÖSO’nun katılımı ile Rakka’ya yapılacak operasyonun biraz zaman alacağı tahmin ediliyor. Zorlukları var ama El-Bab’da ciddi tecrübe kazanıldı. Öncelik Menbiç’te değil, Rakka’da olacak. Türkiye’nin ABD ile birlikte Rakka operasyonunu gerçekleştirmesi halinde ABD, YPG’nin Menbiç’i terk etmesini ve Fırat’ın doğusuna çekilmesini sağlayacak.